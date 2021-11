"Ci ludzie po prostu jaj nie mają". Trzaskowski ostro o "Marszu Niepodległości"

Trzaskowski: ci ludzie nie mają jaj

Polityk w bardzo krytycznych słowach odniósł się do działań ministra sprawiedliwości. - To jest coś niebywałego, że prokuratura staje dzisiaj w obronie chuliganów, którzy niszczyli Warszawę, którzy wrzucali race przez okna do mieszkań - powiedział. - To, co widzieliśmy to były burdy organizowane przez chuliganów - dodał.