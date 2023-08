Bąkiewicz pojawi na listach PiS? "Przeszedł pewną zmianę"

- Dzisiaj nie powiem panu nic o listach, bo jeszcze nie są gotowe - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Radosław Fogiel, gdy zapytano go ewentualny start Roberta Bąkiewicza z list Zjednoczonej Prawicy. - Jakich kandydatów przedstawią nasi koalicjanci, to jest ich decyzja. My będziemy potem to analizować - zapowiedział. - Nie znam na tyle pana Bąkiewicza, żeby się teraz wiążąco wypowiadać. Rozumiem, że przeszedł pewną zmianę w ostatnich latach. Nie mam teraz argumentów ani na "tak", ani na "nie" - podsumował.

