Badanie poparcia partii politycznych. PiS bez większości parlamentarnej, spada KO

PiS i ugrupowania wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy popiera 42 proc. Polaków. To oznacza niewielki wzrost (o 0,3 p.p.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Taki wynik przekłada się na 229 mandatów w Sejmie. Oznacza to, że koalicja, na której czele stoi Jarosław Kaczyński, nie mogłaby rządzić samodzielnie - wynika z badania pracowni Estymator dla dorzeczy.pl.