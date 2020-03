Najnowszy sondaż. PiS traci większość w Sejmie! Koalicjant? W grę wchodzi tylko jeden wariant

To nie są dobre informacje dla Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u. To są świetne informacje dla całej opozycji i jej liderów. Według najnowszego sondażu IBSP - partia rządząca w wyborach straciłaby większość niezbędną do samodzielnego sprawowania władzy. Jest jednak siła, która mogłaby zostać języczkiem u wagi przy takim rozdaniu.

Czy Jarosław Kaczyński będzie zmuszony wejść w koalicję z liderem Konfederacji - Robertem Winnickim? (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Instytut Badań Spraw Publicznych przeprowadził dla Wirtualnej Polski sondaż dotyczący preferencji partyjnych. Gdyby wybory miały odbyć się w najbliższym czasie, niezmiennie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, któremu nieszczególnie wydaje się szkodzić burza wokół wulgarnego gestu posłanki Joanny Lichockiej.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos chce oddać 38,43 proc. respondentów. Zamiar głosowania na Koalicję Obywatelską deklaruje blisko 31 proc. ankietowanych. Na wyborczym "pudle" znalazłaby się jeszcze Lewica (13,43 proc.).

W dalszej kolejności uplasowała się Konfederacja (nieco ponad 9 proc.) i PSL (7,89 proc.).

Jak wynika jednak z prognozy podziału mandatów przy takich wynikach głosowania - to zwycięstwo miałoby dla partii Kaczyńskiego bardzo gorzki smak. Dlaczego? PiS straciłoby bowiem większość umożliwiającą samodzielne rządy.

Mało tego, wszystko wskazuje na ograniczone możliwości budowania koalicji w Sejmie przez obecną partię rządzącą.

- Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to największym wygranym byłaby Konfederacja, która zyskuje aż 22 mandaty więcej niż w wyborach na jesieni. Dodatkowo bez Konfederacji nie dałoby się stworzyć w Polsce rządu. Konfederacja byłaby jedyną opcją dla PiS, by mieć w Sejmie ponad 230 mandatów. Nawet trudna do wyobrażenia koalicja PiS-PSL miałaby tylko 227 mandatów. Posłowie Konfederacji mieliby więc bardzo silną pozycję negocjacyjną - tłumaczy wyniki sondażu Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Nota metodologiczna:

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania "Badanie opinii i poglądów politycznych Polaków", które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 18-20.02.2020 r. metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

