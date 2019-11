Badanie opinii publicznej. Sensacyjny wynik prezydenckiego starcia

Od wielu miesięcy Andrzej Duda jest uznawany za murowanego faworyta w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a jego silną pozycję potwierdzają liczne sondaże. Najnowsze badanie udowadnia, że w wyścigu o prezydenturę mogą czekać nas spore emocje.

- To jest prawdopodobny wynik w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wynik Małgorzaty Kidawy–Błońskiej jest naprawdę dobry i jest on poważnym zagrożeniem dla prezydenta Andrzeja Dudy. Choć do wyborów jeszcze pół roku, to obóz rządzący ma się czego obawiać i takie wyniki powinny zmobilizować Pałac Prezydencki i PiS do wzmożonej pracy. Mimo, że w badaniu prowadzi Andrzej Duda to jego notowania są dość umiarkowane. Wyniki sondażu powinny być sygnałem ostrzegawczym i budzić niepokój wśród obecnego obozu władzy - komentuje w rozmowie z portalem se.pl.