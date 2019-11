Najnowszy sondaż prezydencki. Czarny koń w opozycji?

Najnowszy sondaż bierze pod uwagę dwa zestawy kandydatów KO oraz Lewicy. W obu przypadkach zdecydowanym faworytem pozostaje Andrzej Duda, jednak wyniki badania wyraźnie wskazują, na kogo powinny postawić opozycyjne ugrupowania.

W pierwszym wariancie IBRiS dał respondentom do wyboru Andrzeja Dudę, Małgorzatę Kidawę Błońską, Adriana Zandberga, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Janusza Korwin-Mikkego. Na czele stawki uplasował się kandydat PiS z wynikiem 46,2 proc. Drugie miejsce przypada Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która przekonała do siebie 23,3 proc. badanych. Adrian Zandberg uzyskał 9,1 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz 8,2, a Janusz Korwin-Mikke 3,3. W drugiej Andrzej Duda pokonałby Małgorzatę Kidawę-Błońską (47,6 do 38,9 proc.).