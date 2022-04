Badanie dla WP. Święta wielkanocne będą skromniejsze niż rok temu

Inflacja daje się wszystkim we znaki. Zdrożały jajka, pieczywo, warzywa, nowalijki i chrzan, bez którego trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół. Polacy pytani o to, ile w tym roku wydadzą na święta wielkanocne, bez ogródek przyznają, że w tym roku będą one o wiele skromniejsze.