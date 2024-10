Babcia skatowała 3-miesięczną Zosię. Niemowlę nie żyje

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 22 październiku ubiegłego roku, kiedy to 3-miesięczna Zosia z poważnymi obrażeniami głowy została przyjęta do szpitala w Kole. Ze względu na ciężki stan zdrowia i obrażenia, świadczące o przemocy wobec dziecka, lekarz dyżurny poinformował policję. Niemowlę zaś zostało przetransportowane do szpitala specjalistycznego w Poznaniu. Niestety, mimo starań lekarzy, nie udało się uratować dziecka.