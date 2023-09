Azjatycki kraj zaprzecza: Nie pomagamy Ukrainie

Balansowanie między Moskwą a Waszyngtonem

Jak podał The Intercept: "tajna pakistańska sprzedaż broni do USA pomogła ułatwić kontrowersyjne dofinansowanie z MFW na początku tego roku", a sprzedaż broni została "dokonana w celu zaopatrzenia ukraińskiego wojska", gdyż "Stany Zjednoczone wywierały presję, by [Pakistan - przyp. red.] stanął po jednej ze stron".