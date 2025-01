Wymowny wpis Tuska. "Aż nazbyt znajomo i złowieszczo"

W Halle w Niemczech, na oficjalnej inauguracji kampanii wyborczej prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) wystąpił nieoczekiwanie Elon Musk . Stwierdził on, że wybory w Niemczech mogą zdecydować o losie Europy, a "nawet całego świata".

Jak też stwierdził, "bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami", a nawiązując do nazistowskiej przeszłości Niemiec, oświadczył, że "zbyt mocno skupia się na poczuciu winy z przeszłości" i należy z tym "walczyć".

Głos po wystąpieniu Muska zabrała z kolei liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel, która powiedziała: - Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! - mówiła, cytowana przez portal dziennika "Bild".