Awaryjne lądowanie samolotu z Polski na Węgrzech. W asyście myśliwców

Samolot linii Ryanair z Poznania do Tel Awiwu lądował w sobotę awaryjnie na lotnisku w Debreczynie we wschodnich Węgrzech. Maszynę eskortowały myśliwce Gripen, powodem był alarm bombowy. Maszyna została przeszukana, nie znaleziono w niej bomby. Po kilku godzinach pasażerowie odlecieli do Tel Awiwu.