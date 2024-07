Awaryjne lądowanie izraelskiego samolotu z Warszawy. Po paliwo leciał dalej

Samolot państwowych linii lotniczych Izraela - El Al - lecący w niedzielę z Warszawy do Tel Awiwu nie mógł zatankować paliwa po awaryjnym lądowaniu w tureckiej Antalyi - podaje portal The Times of Israel. Nieplanowany wcześniej postój miał miejsce z powodu konieczności ewakuacji pasażera potrzebującego pomocy medycznej.