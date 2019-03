Awaria samolotu. Niemiecki minister utknął w Afryce

"Heiko Maas, niemiecki szef dyplomacji, nie był w stanie wrócić z Mali do Berlina" - pisze Deutsche Welle. To kolejny incydent związany z rządowymi maszynami w ciągu kilku miesięcy.

Rządowy Airbus A319 nie był w stanie wystartować z lotniska w Bamako. W podróży do Mali, Maasowi towarzyszy 40 współpracowników, ochrona oraz dziennikarze. Po ministra spraw zagranicznych wysłano już zapasowy samolot. Ma nim wrócić do Berlina w piątek wieczorem. "Przeleciałem bez żadnych awarii ponad 300 tys. kilometrów, kiedyś musiało do tego dojść" - uspokajał dziennikarzy szef dyplomacji.