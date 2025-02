Awaria podwozia podczas lądowania. Nagranie z lotniska w Brazylii

Twarde lądowanie na lotnisku Bertram Luiz Leupolz w mieście Sorocaba w Brazylii. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać mały samolot pasażerski Aero Commander 690D. Maszyna podchodziła do lądowania z uszkodzonym podwoziem. W trakcie zniżania się można zauważyć, jak wiatr miota kołami, które powinny być bardziej wysunięte i sztywne. Pilot robił, co mógł, by bezpiecznie posadzić samolot na ziemi. W wyniku lądowania bez podwozia z maszyny zaczęło wydobywać się paliwo i potrzebna była interwencja służb. Pasażerom i załodze Aero Commander nic się nie stało. W tym przypadku obyło się jedynie na strachu i zniszczonej maszynie. Kilka tygodni temu podobny przypadek spotkał pasażerów samolotu w Korei Południowej, którzy nie mieli już tyle szczęścia, ponieważ piloci nie zdołali zatrzymać maszyny po lądowaniu bez podwozia i doszło do katastrofy, w której przeżyły tylko dwie stewardesy. Każdy taki incydent z uszkodzonym podwoziem jest niebezpieczny i wymaga od pilotów dużych umiejętności, by zakończyć lot ze szczęśliwym finałem.