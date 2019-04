Awantura we Wrocławiu. Taksówkarz celowo potrącił rowerzystę

Do dramatycznych scen doszło dzisiaj nad ranem we Wrocławiu. Taksówkarz potrącił i przejechał rowerzystę. Ten w ciężkim stanie trafił do szpitala

Rowerzysta w ciężkim stanie trafił do szpitala (East News, Fot: Piotr Krzyżanowski)

Jak informuje RMF FM, do zdarzenia doszło ok. ósmej rano w Parku Skowronim. Najprawdopodobniej taksówkarz zirytował się tym, iż rowerzysta przejechał na czerwonym świetle. Kierowca auta zaczął ścigać obywatela Ukrainy po parku.

Następnie na ul. Działkowej potrącił go i celowo przejechał. Rowerzysta w ciężkim stanie trafił do szpitala. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. O sprawie została zawiadomiona policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia.