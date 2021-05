Awantura we Wrocławiu. Bogdan Zdrojewski prosto z mostu

Gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski był Bogdan Zdrojewski. Były prezydent Wrocławia skomentował aktualną sytuację polityczną na Dolnym Śląsku. - Jeżeli podejmuje się przewrotu pałacowego i on się nie udaje, to jest to porażka. Bez wątpienia - wskazał Bogdan Zdrojewski. - Natomiast porażką jest polityka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przypomnę, mamy zaledwie 30 proc. środków inwestycyjnych na kolejną perspektywę ze środków europejskich. To jest absolutny dramat - powiedział były prezydent Wrocławia. - Mamy fatalną sytuację w służbie zdrowia i fatalne decyzje personalne. Za nie akurat odpowiada członek zarządu województwa z PiS-u. Mamy bardzo nieklarowną politykę inwestycyjną, taką trochę od ściany do ściany i bardzo niestabilną sytuację polityczną - ocenił gość Wirtualnej Polski. - Ja z jednej strony współczuję marszałkowi Przybylskiemu, który ma skrajnie trudne warunki. Ale z drugiej strony sam na nie zapracował - powiedział Bogdan Zdrojewski. - Ja nie wiem, kto ten mechanizm proponował, wiem, kto realizował. Natomiast bez wątpienia na tym etapie jest to porażka - odpowiedział były prezydent Wrocławia na pytanie, czy Grzegorz Schetyna nie opanował sytuacji na Dolnym Śląsku. - Mamy nie za dobrą sytuację w Radzie Miejskiej Wrocławia - dodał samorządowiec i wskazał, że to również pokazuje, jak "krucha jest sytuacja w chwili obecnej jeśli chodzi o politykę na Dolnym Śląsku". - Ja uważam, że trzeba podjąć wszystkie możliwe wysiłki, aby sytuację w mieście ustabilizować - wskazał Zdrojewski.

