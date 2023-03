Awantura w samolocie. Polak dostał nauczkę

Piątkowy incydent miał miejsce w samolocie lecącym do Wenecji. Załoga wezwała funkcjonariuszy Straży Granicznej po tym, gdy mężczyzna odmówił stosowania się do poleceń załogi oraz był agresywny wobec innych pasażerów. Wszystko to - jak przekazano - "stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu" .