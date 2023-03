Podpalił salon gier. Wcześniej przegrał w nim fortunę

Podpalaczowi grozi długie więzienie

Jak dodała Krukowska, podpalając rozlaną substancję, mężczyzna nie zachował ostrożności, w wyniku czego ogień zajął również jego ubranie. - 34-latek w płonącej odzieży wskoczył do pobliskiej rzeki. Po ugaszeniu ubrania poszedł do swojego kolegi, który zaniepokojony stanem zdrowia znajomego wezwał pogotowie. Obrażenia sprawcy podpalenia były na tyle poważne, że został on przewieziony do specjalistycznego szpitala - zaznaczyła policjantka.