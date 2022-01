Wdarł się do samolotu American Airlines. Zdemolował kokpit

W wyjątkowej sytuacji znalazła się załoga samolotu American Airlines, szykująca się do lotu z lotniska Ramon Villeda Morales w San Pedro Sula w Hondurasie do Miami. Na pokład niespodziewanie dostał się agresywny pasażer. Wtargnął do sterowni samolotu i zaczął niszczyć urządzenia. Został aresztowany.