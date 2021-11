Czy megalotnisko CPK zagrozi niemieckim portom lotniczym?

Konkurencja dla Niemiec?

"Eksperci i firmy lotnicze nie są zgodni co do jednoznacznej odpowiedzi" – czytamy. Niemieckie porty lotnicze na razie ze spokojem obserwują rozwój sytuacji w Polsce. Rzecznik spółki Mitteldeutsche Flughafen AG, która zarządza lotniskami w Lipsku/Halle i Dreźnie, przyznaje dla "FAZ", że jest za wcześnie, by mówić o przesunięciach w liczbie pasażerów. Jak dodał, od lat obserwuje się stały wzrost liczby podróżnych z Czech i Polski. W przypadku transportu lotniczego, w którym port lotniczy w Lipsku jest europejskim liderem, można się według rzecznika spodziewać synergii, a nie konkurencji.