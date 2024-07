Awantura na komisji. Kowalski podniósł głos i się zaczęło

Posłanka PiS Anna Paluch krzyknęła do przewodniczącego. - Czy pan prowadzi tę komisję i udziela głosu, czy każdy udziela głosu jak chce - wrzeszczała Paluch. - No, pani nie udzieliłem to na pewno - odparł przewodniczący Jarosław Urbaniak z PO. Następnie posłowie PiS zaczęli zaczepiać prokurator Kwiatkowską.