Awantura podczas konferencji. Dziennikarz uspokajał senatora. "Pan przyszedł bronić Kaczyńskiego?"

- Panie redaktorze, ale pan namawia do łamania prawa, do stawania przed nielegalną komisją? Dziennikarz PAP-u namawia do łamania prawa? Naprawdę, panie redaktorze? - zapytał wzburzony Krzysztof Kwiatkowski. Dziennikarz próbował mu przerwać, prosząc o przestrzeń na dokończenie pytania.