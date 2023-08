Awantura po wpisie ministra Niedzielskiego. Jest zawiadomienie do prokuratury

Lewica zaapelowała również do Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten podjąć "działania wyjaśniające działalność ministra Niedzielskiego". - Składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie wpisów ministra Niedzielskiego, który ujawnia dane osobowe pacjentów, łamiąc tym samym tajemnicę lekarską. Apelujemy także do Rzecznika Praw Obywatelskiego o zbadanie działalności ministra Niedzielskiego - oświadczył podczas zwołanej w sobotę konferencji Robert Biedroń.