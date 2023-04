Awantura o ukraińskie zboże. Joński stawia PiS pod ścianą

- Zarabiali na pandemii i zarabiają na wojnie. Na tym zarobili oligarchowie PiS-u i ludzie powiązani z PiS-em. Do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś pozwolił na to, żeby w sposób niekontrolowany przyjeżdżała żywność na teren Polski i nikt nie sprawdzał, co się stało z tym dalej. Jeśli opublikujemy całą listę tych, którzy na tym zarobili i mówię tu o politykach PiS-u i ludziach powiązanych z nimi, to możemy nie tylko zdetonować ministra rolnictwa, ale cały ten rząd - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Awantura o zboże z Ukrainy trwa, a najbardziej na całej sytuacji tracą polscy rolnicy. Jak zapewnił poseł Koalicji Obywatelskiej, nowy minister rolnictwa Robert Telus otrzymał "100 godzin" na rozwiązanie tego kryzysu. Rolnicy protestują na terenie całej Polski w związku ze stratami, jakie ponoszą w sprzedaży przez ogromną ilość ukraińskiego zboża zalegającego na rynku. Jeśli szybko nie znajdzie się rozwiązanie tego problemu, zdaniem Jońskiego dojdzie do kolejnej zmiany w rządzie, ponieważ tej sprawy rolnicy i politycy opozycji nie odpuszczą.