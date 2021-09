Awantura o Turów i sondaż dla WP. "Niepokojąca informacja"

Zdaniem 38,3 proc. ankietowanych przez United Survey dla Wirtualnej Polski uważa, że największą winę za kryzys w sprawie Turowa ponosi polska strona. 32,5 proc. wskazało Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 11,9 proc. Czechów, a 17,2 proc. było niezdecydowanych. - Jeżeli weźmiemy pod uwagę, kto wskazywał Polskę jako winną, to mamy tu przede wszystkim wyborców opozycji. Po stronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest natomiast dużo większa chęć do obwiniania TSUE, co jest chyba niepokojące, bo to może być zalążek wzrostu nastrojów antyunijnych - powiedział w programie "Newsroom" WP Marcin Duma szef IBRiS-u. - Na tej fali może surfować PiS i Konfederacja, ale opozycja może też na tym skorzystać, mobilizując swoich wyborców. Obawiam się, że i tak stracą obywatele - dodał gość Patrycjusza Wyżgi.