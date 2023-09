Awantura na wiecu kandydata PiS. Doszło do przepychanek

- Miałem pierwszą okazję, żeby was wyzwać z przyjemnością. Ja nie chcę z nikim rozmawiać proszę pana. Ulżyłem sobie, za to co wy robicie z naszym krajem. Wysokie podatki, inflacja. Jestem przedsiębiorcą. Opłaty za gaz. Czy gaz staniał w zeszłym roku? Dwa lata temu płaciliśmy 3 tysiące za miesiąc, w zeszłym roku płaciliśmy po 15, mimo, że gaz staniał - wykrzykiwał do wojewody.