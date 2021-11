Awantura na Nowogrodzkiej. Marta Lempart wdała się w sprzeczkę ze sprzątaczką

W ramach protestu liderka ruchu Marta Lempart wraz z grupą aktywistów postanowili poplamić czerwoną farbą chodnik przed wejściem do Ministerstwa Zdrowia oraz drzwi do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. "Mamy prawo protestować! Niech dotrze! Strajk Kobiet i Cień Mgły zostawiły dziś ślady pod Ministerstwem Zdrowia i pod siedzibą PiS w Warszawie. A to nie jest koniec" - przekazała jedna z aktywistek w mediach społecznościowych.