Krzyki na komisji śledczej. Czarnkowi puściły nerwy

Do spięcia doszło na komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. - Zamienia pan tę komisję w farsę, swój cyrk - grzmiał Przemysław Czarnek do jej przewodniczącego. Dariusz Joński próbował go uspokoić. W końcu stwierdził: "Pusty dzwon bije najgłośniej".