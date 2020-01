Awantura na Facebooku. Mateusz Morawiecki zabiera głos

Nie cichnie awantura po wywiadzie Władysława Frasyniuka. Najpierw ostra wymiana zdań miała miejsce między jego żoną a siostrą Mateusza Morawieckiego. Padły bardzo ostre słowa. Teraz głos zabrał sam premier.

Ostro na te słowa zareagowała Anna Morawiecka , córka Kornela Morawieckiego i siostra Mateusza Morawieckiego. "No czytajcie, czytajcie... I przypominajcie sobie jak fighter W. Frasyniuk z tzw. kanapką na brzuchu i plecach demonstrował we Wrocławiu w obronie więźnia politycznego Kornela Morawieckiego... Faktycznie coś mu piętno na mózgu odcisnęło.." - napisała Anna Morawiecka.

Anna Morawiecka nie zostawiła tych słów bez komentarza. Opublikowała post na Facebooku, w którym napisała: "Władysław Frasyniuk w rozmowie z GW ["Gazetą Wyborczą - red.] podważył fakt, że mój śp. tato Kornel Morawiecki walczył z komunizmem. Różnica miedzy moim ojcem a panem Frasyniukiem polega na tym, że w 1980 r. Kornel Morawiecki wzywał do strajku, a Władysław Frasyniuk jako młody kierowca autobusu do niego przystąpił. Frasyniuk sugeruje również, że zamiast walczyć z komuną, mój ojciec wyjechał z kraju. Prawda jest taka, że Kornela Morawieckiego po jego wieloletniej działalności w podziemiu i aresztowaniu w roku 1987 Kiszczak wyrzucił za granicę po to między innymi, żeby razem z Frasyniukiem biesiadować w Magdalence. Kornel nie pił wódki z Kiszczakiem, a z komuną walczył od 1968 r. Dodam, że kiedyś Frasyniuk miał szacunek do Kornela i potrafił stanąć w Jego obronie".