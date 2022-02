Autorytaryzm w Polsce? Kaczyński: Jestem skromnym wicepremierem, a nie dyktatorem

- W autorytaryzmie trzeba byłoby mnie określić nie tylko jako przywódcę, ale i dyktatora. (...) W Polsce mamy opozycję, która robi, co chce. Sama siebie nazywa "totalną" i ciągle chce dojść do władzy. I przynajmniej teoretycznie szansę ciągle ma. I to "teoretycznie" nie oznacza, że są jakieś bariery prawne. Jeśli są jakieś bariery, to tylko w umysłach i modus operandi tej opozycji - odpowiedział Kaczyński.