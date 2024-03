"Autor wielkiego sukcesu". Czarnek broni Glapińskiego

Bogdan Rymanowski na początek rozmowy zadał krótkie pytanie: czy Adam Glapiński powinien odejść? - Nie - odpowiedział bez zawahania były minister edukacji.

Przemysław Czarnek odniósł się także do wniosku o Trybunał Stanu, który przygotowany został przez ekipę obecnie rządzącą. - To bardzo długi wniosek z zarzutami, które o niczym nie świadczą - ocenił Czarnek na antenie Radia Zet. - Jeżeli ta ekipa zarzuca upolitycznienie NBP, to co robił Marek Belka? - pytał polityk.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przypomniał udział Marka Belka, jako prezesa NBP w aferze podsłuchowej. Na nagraniach ujawnionych w 2014 roku przez "Wprost" rozmawiali Marek Belka i Bartłomiej Sienkiewicz w warszawskiej restauracji Sowa i Przyjaciele. Politycy negocjowali warunki wsparcia ze strony banku centralnego dla rządu Donalda Tuska, tak by władza nie dostała się w ręce PiS. Chodziło okwestie finansowania przez NBP deficytu budżetowego.

- Prezes jest apolityczny, to nie znaczy, że ma nie chodzić na Nowogordzką - kontynował Czarnek, broniąc Adama Glapińskiego. Były minister edukacji stwierdził, że prezes NBP, to "autor wielkiego sukcesu walki z putinflancją". - To jest hucpa i zapowiada to wielkie grillowanie Glapińskiego - ocenił.

Dodał że "jeśli Tusk ze swoją ferajną chciałby dziś postawić prezesa Glapińskiego przed TS, to musiałby najpierw uchwalić jakieś przepisy, które mogłyby to regulować i byłaby podstawa prawna".

Dopytywany o Adama Bodnara, polityk PiS odpowiada, że ten jest "największym siepaczem sprawiedliwości III RP". Dlaczego?

- Wprowadza na stanowisko Prokuratora Krajowego kogoś, kto w ogóle nie przechodzi przez procedurę, stanowisko jest zajęte, wie to, robi to z pełną świadomością. Bodnar mówi, że białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne. To jest w stylu Bodnara - komentuje Przemysław Czarnek.

"Kaczyński sprawniejszy w kreowaniu polityki, niż Biden"

Rymanowski zapytał Czarnka też: czy prezes PiS jest sprawniejszy od prezydenta Bidena?

- Zdecydowanie, oczywiście. Sprawniejszy w kreowaniu polityki. Jest szefem ugrupowania opozycyjnego największej partii w Polsce i to tak obstrzeliwanej, a mimo wszystko jesteśmy na czele sondażu – ocenił Przemysław Czarnek.

Zobacz także : 100 dni rządu Tuska. Polacy ocenili sukcesy i porażki