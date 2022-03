Autonomia dla Korsyki. Francja się łamie po tygodniach starć

Niedzielne zamieszki na Korsyce

Teraz minister spraw wewnętrznych Francji zadeklarował, że jest gotów zasiąść do stołu z korsykańskimi nacjonalistami. Obiecuje szerokie ustępstwa, jednak warunkiem do takiego spotkania ma być zakończenie przemocy. Wielotysięczne demonstracje żądających niezależności odbywały się od wielu tygodni. Do największych zamieszek doszło w niedzielę. Kilkutysięczna demonstracja w Bastii wymknęła się spod kontroli. 67 osób zostało rannych, w tym 44 funkcjonariuszy. Zamaskowani demonstranci miotali w siły policyjne koktajle Mołotowa i domowej roboty ładunki wybuchowe. Policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego i armatek wodnych.