Auto wpadło do rowu. Wszystko przez atak nożem

W trakcie podróży para zaczęła się kłócić, a sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Mężczyzna, obywatel Bułgarii, zagroził swojej partnerce śmiercią, po czym wyciągnął nóż i zaczął zadawać kobiecie ciosy. Przerażona pasażerka próbowała się bronić i uciec, chwytając za kierownicę, co doprowadziło do wypadku. Następnie 37-latek wyciągnął kobietę z auta, by zadawać jej kolejne ciosy nożem.