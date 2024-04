Auto utknęło między rogatkami. Policjanci akurat stali w korku

Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym. Kamery monitoringu w Nowym Sączu uchwyciły moment, na którym auto wjeżdża na tory, pomimo czerwonego światła i w pewnym momencie nie ma możliwości opuszczenia torowiska przez zamknięcie się rogatek. Na kanale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na platformie YouTube pojawiło się nagranie, które ukazuje ten groźny moment. Materiał pochodzi z 15 marca, jednak dopiero teraz został opublikowany w sieci. Na nagraniu widać, że świadkowie zdarzenia pomogli kierującej wyłamać szlaban, by ta mogła cofnąć auto o parę metrów do tyłu. Dzięki temu nie doszło do kolizji z pociągiem. Traf chciał, że akurat w korku przed przejazdem utknął również policyjny radiowóz. Gdy funkcjonariusze zauważyli, że coś dzieje się przy torach, ruszyli do akcji. Kobieta musiała liczyć się wówczas z poważnymi konsekwencjami. "Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały podlega karze w wysokości od 2 do 4 tys. zł" - wyjaśniła policja.