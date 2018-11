Australia: Zwolennik Państwa Islamskiego skazany na 38 lat więzienia. Pomagał w zabójstwie

Sąd w Australii skazał 22-letniego mężczyznę na 38 lat więzienia. Skazany jest zwolennikiem Państwa Islamskiego i pomagał nastolatkowi w zabójstwie policyjnego księgowego w Syndey w 2015 roku.

22-letni Milad Atai przyznał się do pomocy w zabójstwie księgowego policyjnego Curtisa Chenga. Zachęcał też urodzonego w Iranie 15-letniego Farhada Dżabara do popełnienia zabronionego czynu. Do zabójstwa doszło 2 października 2015 roku.