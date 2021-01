Australia. Zaatakował go krokodyl i ugryzł w głowę. Otworzył jego pysk gołymi rękami

Australia. 44-latek otworzył gołymi rękami pysk krokodyla

- W trakcie próby zabrania rąk szczęki zatrzasnęły się na palcu wskazującym - powiedział medyk i dodał, że zaledwie kilka centymetrów niżej znajduje się najważniejsze naczynie krwionośne. Gdyby to ono zostało przebite, historia mogłaby skończyć się zupełnie inaczej.

Według 44-latka zwierzę miało od półtora do dwóch metrów długości. Australijczyk sam dopłynął do brzegu po tym, jak zaatakował go groźny gad.