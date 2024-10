Aura zaskoczy 1 listopada? W prognozach wiatr, śnieg i mróz

Na południu porywy nie przekroczą 40-50 km/h, za to w pasie od Wybrzeża po Warmię, Mazury i Podlasie osiągną nawet ok. 80 km/h .

W niektórych rejonach przydadzą się ciepłe kurtki, czapki i rękawiczki. Co prawda w dzień termometry wskażą od 13 do nawet 17 st. C, za to w nocy możliwe będą lokalne przymrozki.