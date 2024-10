"Zgniły wyż" na Wszystkich Świętych. Jaka będzie pogoda na początku listopada?

Prognoza pogody na 1 listopada

Wedle opracowanego przez meteorologów stacji modelu 1 listopada Polska będzie pod w strefie podwyższonego ciśnienia. W godzinach porannych należy spodziewać się znacznego i całkowitego zachmurzenia oraz zamgleń, które miejscami mogą przekształcić się w mgły. Jednak w ciągu dnia przewiduje się stopniowe rozpogodzenia. O świcie temperatura będzie wynosić ok. 2-6 st. C, natomiast w ciągu dnia może wzrosnąć do nawet 9-13 st. C. Większość regionów powinna być sucha, choć na północy mogą pojawić się słabe opady deszczu lub mżawki.