Audyt w resorcie klimatu. “Imprezy za kwotę ponad miliona złotych”

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają audyty. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister resortu klimatu Mikołaj Dorożała mówił o opublikowanym już raporcie dotyczącym nieprawidłowości w Lasach Państwowych. Poinformował, że w okręgach wyborczych, które pokrywały się z okręgiem danego nadleśnictwa, były organizowane imprezy. - Za kwotę ponad miliona złotych w okręgu wyborczym b. ministra Michała Wosia, byłego dyrektora Lasów Państwowych za blisko trzy miliony złotych - informował Dorożała. Zwrócił uwagę, że poprzednia władza "traktowała państwo jak prywatną firmę, pieniądze publiczne były rozrzucane na prawo i lewo". - To jest cały mechanizm wyprowadzania pieniędzy z Lasów Państwowych - stwierdził. Powiedział także, że ministerstwo zwróciła się do ministra Bodnara. - To, co się działo w Lasach Państwowych, to "kopiuj-wklej" tego, co działo się przy Funduszu Sprawiedliwości, podobny mechanizm - podsumował.