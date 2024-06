Atakują strażników więziennych. Mamy odpowiedź z ministerstwa. "Ochrona dynamiczna"

Jak ujawniło radio RMF FM, w maju doszło do trzech incydentów, w których poszkodowanych zostało czworo mundurowych. Do najpoważniejszego ataku doszło w zakładzie karnym w Czarnem na Pomorzu. Podczas wyprowadzania więźniów na spacer oddziałowy zwrócił uwagę osadzonemu na nieprawidłowy strój. To wywołało agresję mężczyzny. Brutalnie pobił funkcjonariusza do nieprzytomności, powodując liczne złamania twarzoczaszki, oczodołu i nosa.