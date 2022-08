Atakował przechodniów w centrum Warszawy. Policja nie zareagowała

- Nie możemy wykluczyć, że faktycznie wszystkie patrole w okolicy były zajęte, ale dyspozytor powinien uspokajać. To nie na obywatelu leży obowiązek chodzenia za niebezpiecznym człowiekiem. Opis, który mi został przedstawiony, wskazuje, że doszło do jakiegoś zaniedbania. Nie wiemy, po której stronie. Nie podjęto natomiast interwencji i to jest błąd. To też jest fatalny sygnał do społeczeństwa, że jak zadzwonią na 112, to się nic nie wydarzy - dodaje.