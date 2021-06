Ataki hakerskie na rząd. To nie Rosja stoi za wyciekiem maili? Nowe doniesienia

- Wątek "rosyjskiego ataku" całkowicie upada. To wewnętrzna sprawa środowiska Dworczyka. Do ustalenia są motywacje osoby, która ujawnia te maile. Najprawdopodobniej doszło do jakiegoś konfliktu, niekoniecznie na tle politycznym - mówi informator "GW" znający ustalenia śledztwa.