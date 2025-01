Atak zimy w Hiszpanii. Sypnęło śniegiem pod Walencją

Zima zaskoczyła Hiszpanów. Na wschodzie Hiszpanii tuż przed weekendem sypnęło śniegiem i pojawiły się ujemne temperatury, co nie jest typowym zjawiskiem dla tej części kraju. Agencja Reutera udostępniła nagrania z burzy śnieżnej pod Walencją. Drogi do prowincji Castellón, słynącej z kurortów wakacyjnych, zostały kompletnie zasypane. Złe warunki przez cały weekend panowały też na autostradzie w kierunku Walencji i Saragossy. Mieszkańcy regionu, przyzwyczajeni do łagodniejszych zim, rzadko mają okazję patrzeć na takie widoki. Meteorolodzy tłumaczą to zjawisko obecnością odciętego niżu (DANA) nad Morzem Śródziemnym, który przyniósł intensywne opady deszczu i śniegu w regionie Walencji i Alicante. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność na drogach i śledzenie aktualnych prognoz pogody, aby dostosować się do zmieniających się dynamicznie warunków atmosferycznych.