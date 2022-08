Atak wściekłego lisa. Zaatakował ją we własnym ogródku

Emerytowana pielęgniarka z USA myślała, że zostanie "zjedzona żywcem", kiedy została zaatakowana przez wściekłego lisa na jej własnym podwórku. Szokujące nagranie pokazuje moment, w którym Sherri Russo została napadnięta i wielokrotnie ugryziona przez szalonego ssaka. Desperacko próbowała go kopnąć i przestraszyć. Ale zawzięty szary lis nie dawał za wygraną, zatapiając kły w nodze i ręce 61-latki. Dopiero gdy sąsiad uzbrojony w duży kij podbiegł do zwierzęcia, wypuściło ono wrzeszczącą Sherri z uścisku. Sąsiadowi udało się zawieść Sherri do szpitala, gdzie oczyszczono i opatrzono aż 16 ran kłutych na jej lewej nodze i prawej ręce.

Rozwiń