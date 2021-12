Atak wilków w Świeradowie Zdroju. Zagryzły owce tuż obok apartamentowców

Jak podkreślił Paczyński, nie ma on pretensji do wilków o atak na owce. W okolicy znajduje się górska trasa, którą często uczęszczają. Problem w tym, że ostatnimi czasy jest ona konsekwentnie zabudowywana. Hałasy i świecące światła zmuszają zwierzynę do szukania alternatywnej trasy i "jak mają coś do zjedzenia, to też z tego skorzystają, tu akurat trafiły się owce".