Atak w Strasburgu. Policja zatrzymała piątą osobę

Piąta osoba trafiła do aresztu po ataku na bożonarodzeniowym jarmarku w Strasburgu. Policja wciąż ściga sprawcę zamachu, który zabił trzy osoby podczas strzelaniny.

Służby szukają 29-letniego Chérifa Chekatta. To Francuz marokańskiego pochodzenia, urodzony w Strasburgu. Był wcześniej skazany we Francji i w Niemczech za przestępstwa kryminalne. Miał zostać aresztowany. We wtorek rano uciekł policji podczas przeszukania jego mieszkania w dzielnicy Neudorf.