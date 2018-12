Wpadka europosła PO. Zaskoczył doborem słów po ataku w Strasburgu

Lawina negatywnych komentarzy internautów po wpisie w mediach społecznościowych, który europoseł PO Janusz Lewandowski napisał tuż po zamachu w Strasburgu. Polityk zareagował w dość nieoczekiwany sposób.

Jako jeden z pierwszych na dramatyczne wydarzenia w Strasburgu zareagował na Twitterze Janusz Lewandowski. Europoseł Platformy Obywatelskiej przebywał we wtorek we francuskim mieście, gdzie doszło do strzelaniny.