Zamach w Strasburgu. Trwa duża operacja policyjna

W Strasburgu w dzielnicy Neudorf trwa duża operacja policyjna - podaje Reuters. To tam urwał się ślad za zamachowcem, który jest odpowiedzialny za atak w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego. Wówczas zginęły trzy osoby, kilkanaście zostało rannych.

W akcji policyjnej bierze udział m.in. wyspecjalizowana grupa interwencyjna RAID. Służby zablokowały ruch w pobliżu dzielnicy. Obecni są również w pełni uzbrojonych policjantów. Funkcjonariusze grupami wchodzą do domów.

Przypomnijmy: do strzelaniny doszło we wtorek około godz. 20.00 czasu lokalnego w pobliżu słynnego jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu, który przyciąga tysiące turystów o tej porze roku. Zginęły trzy osoby, kilkanaście zostało rannych, w tym polski obywatel.

Służby szukają 29-letniego Chérifa Chekatta. To Francuz marokańskiego pochodzenia, urodzony w Strasburgu. Był wcześniej skazany we Francji i w Niemczech za przestępstwa kryminalne. Miał zostać aresztowany. We wtorek rano uciekł policji podczas przeszukania jego mieszkania w dzielnicy Neudorf.