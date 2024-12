Atak w Rosji. Drony wleciały w wieżowce

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Władze lokalne, cytowane przez agencje, nie opublikowały dotąd informacji o ewentualnych ofiarach ataku. Na Telegramie pojawiły się materiały przedstawiające obiekt powietrzny uderzający w wieżowiec, co wywołało pożar.

Atak podobny do tego w Kazaniu to ciągle mniejszość wobec aktywności Rosji na terenie wroga. W czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w kraju tym zginęło co najmniej 12,3 tys. cywili - poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, cytowana w sobotę przez ukraińskie media.