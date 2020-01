Atak USA w Bagdadzie. Premier Iraku mówi o uruchomieniu wojny na świecie

Atak USA w Bagdadzie wywołał prawdziwą burzę. Z Bliskiego Wschodu płynie zapowiedź odwetu. Premier Iraku mówi wręcz o uruchomieniu wojny w regionie i na świecie.

Z Iraku słychać chęć odwetu. Prezydent Iranu Hasan Rowhani zapowiedział " miażdżącą zemstę ". "Bez cienia wątpliwości Iran i inne kraje w tym regionie, dążące do wolności, zemszczą się na USA" - ogłosił.

Do tej zapowiedzi dołączył się premier Iraku Adil Abd al-Mahdi. Nazwał amerykański atak "kolosalnym pogwałceniem suwerenności Iraku". Stwierdził, że to "uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku, regionie i na świecie".

Głos po ataku USA zabrał także wpływowy szyicki duchowny Muktada as-Sadr. Zapowiedział reaktywację oddziałów milicji antyamerykańskiej . Wezwał także obywateli Iraku do gotowości obrony kraju.

Przywódca libańskiego ruchu Hezbollah, Hasan Nasrallah natomiast wzywa bojowników na całym świecie do pomszczenia śmierci Kasema Sulejmaniego. Powiedział, że to zadanie dla każdego.

Generał Kasem Sulejmani - dowódca Al-Kuds - irańskiej jednostki specjalnej Gwardii Rewolucyjnej - zginął po przybyciu do Bagdadu, stolicy Iraku. Razem z nim śmierć poniósł też Abu Mahdi al-Muhandis - założyciel i były dowódca milicji Kataib Hezbollah.

Było to dokładnie w momencie, gdy Abu Mahdi Al-Muhandis przybył na lotnisko by powitać generała Sulejmaniego. Atak miał nastąpić tuż po przywitaniu się, gdy obaj wsiedli już do samochodu.